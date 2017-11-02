На Луганщине без света остаются четыре населенных пункта

Так, электроснабжение в этих населенных пунктах отсутствует по причине непогоды. Про это рассказали представители пресс-службы ГСЧС Украины. Согласно данным – состоянием на семь часов утра второго ноября обесточенными остаются четыре населенных пункта этой области.

Эти населенные пункты были лишены энергоснабжения первого ноября – по итогам ухудшения в регионе погодных условий – также сказано в сообщении. На данный момент бригады облэнерго пытаются решить проблему.

Как сообщал УРА-Информ, в конце сентября некоторые населенные пункты были обесточены на Житомирщине.