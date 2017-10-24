Европарламент расследует сообщения о сексуальных домогательствах внутри организации

Европарламент в ближайшие время намерен провести дискуссию со своими сотрудниками, которые якобы стали жертвами сексуальных домогательств со стороны некоторых евродепутатов. Об этом стало известно из заявления, обнародованном на сайте ЕП.
По информации ведомства, сам президент Европарламента Антонио Таяни очень возмущен и не позволит себя обвинят. Поэтому, он поручил руководству Европарламента расследовать эту проблему.
"Хотя уже год назад были предприняты шаги для повышения осведомленности о существовании комитета по рассмотрению жалоб, необходимо еще больше повысить осведомленность о существующих инцидентах", - отметил Таяни.
Кстати, еще в 2016 году Консультативный комитет развернул более активную и превентивную кампанию касательно сексуального домогательства в ЕП. В данный момент она до сих пор продолжается.
Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сексуальные домогательства, которые десятки лет совершенно безнаказанно практиковал Харви Вайнштейн, были в Голливуде "секретом Полишинеля.