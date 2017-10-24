Европарламент расследует сообщения о сексуальных домогательствах внутри организации

По информации ведомства, сам президент Европарламента Антонио Таяни очень возмущен и не позволит себя обвинят. Поэтому, он поручил руководству Европарламента расследовать эту проблему.

"Хотя уже год назад были предприняты шаги для повышения осведомленности о существовании комитета по рассмотрению жалоб, необходимо еще больше повысить осведомленность о существующих инцидентах", - отметил Таяни.

Кстати, еще в 2016 году Консультативный комитет развернул более активную и превентивную кампанию касательно сексуального домогательства в ЕП. В данный момент она до сих пор продолжается.

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сексуальные домогательства, которые десятки лет совершенно безнаказанно практиковал Харви Вайнштейн, были в Голливуде "секретом Полишинеля.