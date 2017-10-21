10:22 21.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине 24 и 25 октября прогнозируют заморозки

Синоптики Украины прогнозируют, что уже 24 и 25 октября температура в стране ночью снизится до двух градусов мороза.

В Украине 24 и 25 октября прогнозируют заморозки

Такие данные распространила пресс-служба Укргидрометцентра. Согласно данным – 25-го октября на севере, а также на западе и в некоторых центральных регионах будут небольшие, а также умеренные дожди. На севере ожидаются дожди с мокрым снегом. На всей остальной украинской территории осадков не прогнозируют.

Ночью температура воздуха составит от четырех тепла до двух градусов мороза, на юге и западе – один-семь градусов тепла, до десяти градусов тепла на крайнем юге.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине заморозки прогнозировали на 27 сентября.


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