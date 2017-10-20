17:58 20.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Николаевщине по причине АЧС введен карантин

По причине гибели свиней, больных АЧС, в селе Васильевка на Николаевщине уже ввели карантин.

На Николаевщине по причине АЧС введен карантин

Так, карантин в регионе решили ввести сроком на 40 суток. Такие данные распространили в пресс-службе полиции. Известно, что владелец свиней, заболевших АЧС, сам обратился в полицию за помощью.

После подтверждения диагноза АЧС работники Госпродпотребслужбы уничтожили поголовье свиней в указанном домовладении. При Березанской РГА с 19-го октября создана противоэпизоотическая комиссия, одобрившая планы по устранению АЧС.

Как сообщал УРА-Информ, вспышки в Украине АЧС были зафиксированы недавно еще в двух областях – в Николаевской и Черкасской.


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