Украина отсудила на границе 51 участок

Речь – об участках земли, что расположены вдоль линии госграницы Украины. Такие данные распространила пресс-служба ГНСУ. Согласно этой информации – на всех участках госграницы судебные решения приняты в пользу страны относительно 51 участка.

На рассмотрении при этом еще находится 70 таких дел. Также органами охраны границы производится переоформление участков, которые ранее были отведены и уже сейчас используются пограничным ведомством.

Как сообщал УРА-Информ, ранее киевлянам был возвращен участок земли площадью 3,27 гектара.