Работодатели будут обязаны брать на работу пенсионеров, - Рева

Министр социальной политики Андрей Рева поведал новых актах, разработанных его ведомством, которые будут обязывать предпринимателей брать на работу людей поколения "золотой осени".
Об этом он заявил на очередном заседании правительства.
Рева согласен с тем, что пенсионерам труднее всего найти работу, а хорошо оплачиваемую тем более, а потому ведомство обяжет предпринимателей ввести специальные квоты для работодателей.
Эта система будет работать так же как и для инвалидов, на предприятиях будет выделено минимум четыре процента рабочих мест, подчеркнул министр.
Тем, кто будет отказываться выполнять требования правительства будут начисляться штрафные санкции. Размер и сумма штрафа покамест не определены, однако до 2018 года у Минсоцполитики еще есть время, чтобы продумать все детали.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно министр социальной политики Андрей Рева рассказал о том, как будет начисляться пенсия при минимальном рабочем стаже.