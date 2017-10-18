13:43 18.10.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Работодатели будут обязаны брать на работу пенсионеров, - Рева

Министр социальной политики Андрей Рева поведал новых актах, разработанных его ведомством, которые будут обязывать предпринимателей брать на работу людей поколения "золотой осени".

Работодатели будут обязаны брать на работу пенсионеров, - Рева

Об этом он заявил на очередном заседании правительства.

Рева согласен с тем, что пенсионерам труднее всего найти работу, а хорошо оплачиваемую тем более, а потому ведомство обяжет предпринимателей ввести специальные квоты для работодателей.

Эта система будет работать так же как и для инвалидов, на предприятиях будет выделено минимум четыре процента рабочих мест, подчеркнул министр.

Тем, кто будет отказываться выполнять требования правительства будут начисляться штрафные санкции. Размер и сумма штрафа покамест не определены, однако до 2018 года у Минсоцполитики еще есть время, чтобы продумать все детали.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно министр социальной политики Андрей Рева рассказал о том, как будет начисляться пенсия при минимальном рабочем стаже.


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