В Запорожье задержан торговец оружием

По информации ведомства, военнослужащий с целью собственного обогащения за 19 тыс гривен предоставил местному жителю пистолет Макарова, гранату РГД-5, а также более 15 патронов и боеприпасов.



Полиция зажержада преступника во время передачи оружия. Устанавливается место и часть, где проходит службы мужчина.



По даному преступлению возбуждено уголовное дело по части 1 ст.263 Криминального кодекса Украинаы (незаконный сбыт, продажа или перепродажа оружия с целью получения личной выгоды) .



Следствие собирает дополнительные показания и доказательства для доведения дела до суда. Сейчас же прокуратура направила в местный районный суд прошение об избрании временной меры пресечения для нарушителя.



Напомним, что с начал 2014 года обиход и продажа оружие в Украине увеличилась в три раза. В основном из-за конфликта на востоке Украины.



Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Киевщине были задержаны полицейские за сбыт оружия. Правоохранители Киевщины кроме прочего также занимались и сбытом боеприпасов.