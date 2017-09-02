10:23 02.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Запорожье задержан торговец оружием

В Запорожской области правоохранители задержали солдата ВСУ, который сбывал огнестрельное оружие, патроны и боеприпасы. Об этом передает пресс-служба Военной прокуратуры Южного региона Украины.

В Запорожье задержан торговец оружием

По информации ведомства, военнослужащий с целью собственного обогащения за 19 тыс гривен предоставил местному жителю пистолет Макарова, гранату РГД-5, а также более 15 патронов и боеприпасов.

Полиция зажержада преступника во время передачи оружия. Устанавливается место и часть, где проходит службы мужчина. 

По даному преступлению возбуждено уголовное дело по части 1 ст.263 Криминального кодекса Украинаы (незаконный сбыт, продажа или перепродажа оружия с целью получения личной выгоды) .

Следствие собирает дополнительные показания и доказательства для доведения дела до суда. Сейчас же прокуратура направила в местный районный суд прошение об избрании временной меры пресечения для нарушителя.

Напомним, что с начал 2014 года обиход и продажа оружие в Украине увеличилась в три раза. В основном из-за конфликта на востоке Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Киевщине были задержаны полицейские за сбыт оружия. Правоохранители Киевщины кроме прочего также занимались и сбытом боеприпасов.


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