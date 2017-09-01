В первый день сентября в Украине ожидается потепление

В восточной половине страны ожидаются дожди, местами возможны грозы. На остальной территории - без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный 5-10 метров на секунду. Температура воздух днем поднимется до отметки в 17-22 градуса.

В Киеве сегодня без осадков. Температура воздуха ночью составит 9-11 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 19-21 градуса.

На западе Украины 1 сентября будет сухо и жарко. Ночная температура воздуха составит 6-12 градусов тепла. Днем воздух раскалится до 22-28 градусов, на Закарпатье - до 30 градусов.

На севере страны в пятницу также без осадков, только в Сумской области утром и днем возможен дождь. Температура воздуха ночью удержится в пределах 7-12 теплых градусов. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 17-22 градуса.

В центре утром и днем пройдут дожди, только в Винницкой области сегодня будет сухо. Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов со знаком плюс. Днем будет от 17 до 24 градусов.

На востоке Украины сегодня преимущественно дождливая погода. Температура воздуха ночью будет от 8 до 14 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 17-23 градуса выше нуля.

На юге Украины без осадков, только в Херсонской и Запорожской областях днем местами кратковременный дождь. Температура воздуха ночью не опустится ниже 10-17 градусов. Днем воздух прогреется до 17-24 градусов.

В Крыму сегодня также сухо и тепло. Температура воздуха ночью удержится в пределах 11-16 градусов тепла. Днем будет от 18 до 23 теплых градуса.