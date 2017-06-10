В Авдеевке террористы готовят провокации

Так, террористы на данном этапе продолжают стрелять по жилым домам н.п. Авдеевка. Эти данные сегодня – десятого июня – распространили в пресс-центре АТО. Согласно полученным данным – начиная с восьмого июня и по 12-е июня, по данным СМИ РФ, якобы силовики начнут устраивать массовые обстрелы жилмассивов и для этого уже приехали съемочные группы – чтобы зафиксировать факт обстрела силовиками ВСУ. Подобного рода информационные вбросы обычно являются предвестниками реальных обстрелов террористов – передали в пресс-центре АТО.

Как сообщал УРА-Информ, за 24 последних часа боевики 71 раз устраивали обстрелы ВСУ.