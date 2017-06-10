Террористы 71 раз обстреливали позиции ВСУ в течение суток

Так, известно, что в направлении Приморска было 42 нарушения со стороны боевиков. Подразделения террористических войск все так же устраивают обстрелы защитников Украины, стреляя вдоль линии разграничения. При этом иногда боевики используют системы обстрелов, что были ранее запрещены в Минске.

В целом за 24 часа террористы 71 вели обстрелы по силовикам АТО на востоке. По итогам этого один военный Украины был серьезно ранен.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Литва сообщила о своем намерении принять 50 украинских силовиков для прохождения лечения.