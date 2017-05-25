В среду в зоне АТО ранения получили двое военнослужащих - ВИДЕО

Также из артиллерийских систем калибра 122 мм обстреляли опорные пункты у Широкино и севернее, близ Марьинки. На тех же участках, а также неподалеку Гнутово, Лебединского, Павлополя, Новотроицкого и Красногоровки боевики активно вели огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных модификаций, стрелкового оружия, порой из вооружения БМП.
На донецком направлении самой напряженной ситуация остается в пригороде Авдеевки. Тут боевики из "Градов" вечером дважды били по позициям сил .
На луганском направлении в течение минувших суток противник ни разу не использовали тяжелого артиллерийского вооружения. Всего зафиксировано шесть вражеских обстрелов.
Напомним, вчера в Марьинке прошел очередной мощный обстрел боевиков. В результате которого приостановилась работа КПВВ, а жилые дома получили повреждения.