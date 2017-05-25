Суд присяжных будет рассматривать дело полицейского Олейника

В сообщении говорится, что на следующем заседании, которое назначено на 2 июня 2017 года, суд утвердит порядок исследования доказательств в уголовном производстве.

Кроме того, сообщается, что суд удовлетворил ходатайство государственного обвинителя о продлении обвиняемому меры пресечения в виде личного обязательства и отстранения его от должности до 23 июля 2017 года.

Ранее УРА-Информ сообщал, что 7 февраля 2016 киевский полицейский Сергей Олейник во время преследования автомобиля БМВ, стреляя из табельного оружия, смертельно ранил 17-летнего пассажира машины.