17:36 25.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Суд присяжных будет рассматривать дело полицейского Олейника

В пресс-службе прокуратуры Киева сообщили об удовлетворении ходатайства о рассмотрении производства по делу Сергея Олейника судом присяжных.

Суд присяжных будет рассматривать дело полицейского Олейника

В сообщении говорится, что на следующем заседании, которое назначено на 2 июня 2017 года, суд утвердит порядок исследования доказательств в уголовном производстве.

Кроме того, сообщается, что суд удовлетворил ходатайство государственного обвинителя о продлении обвиняемому меры пресечения в виде личного обязательства и отстранения его от должности до 23 июля 2017 года.

Ранее УРА-Информ сообщал, что 7 февраля 2016 киевский полицейский Сергей Олейник во время преследования автомобиля БМВ, стреляя из табельного оружия, смертельно ранил 17-летнего пассажира машины.


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