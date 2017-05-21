В МВД пообещали завершить расследование по событиям 9 мая в Днепре до 10 июня

Об этом в воскресенье, 21 мая, сообщил журналистам спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко. Он также отметил, что предварительный анализ говорит о, как минимум, непрофессиональных действиях, умышленных или неумышленных, либо бездействии.

Напомним, в Днепре 9 мая произошла массовая драка, в результате которой были травмированы 14 человек. По подозрению в причастности к беспорядкам задержаны 15 человек. Среди травмированных - участники АТО, а среди тех, кто их бил, как сообщается, были так называемые "титушки".

Как сообщал УРА-Информ, прокуратура Днепропетровской области начала уголовное дело по факту превышения власти должностными лицами Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области во время проведения праздничных мероприятий в Днепре 9 мая.