На Донбассе трудится 572 работника ОБСЕ, - Хуг

При этом известно о том, что 572 из этих работников трудятся именно в восточных украинских регионах. Сегодня эту информацию распространил при помощи Skype из н.п. Луганск замглавы ОБСЕ – А. Хуг.

Согласно его словам сегодня – на теперешнем этапе миссия уже насчитывает 653 наблюдателя. При этом 572 из них сейчас трудятся именно на Востоке. Имеется кроме прочего и 344 местных работника, а также 87 прочих международных сотрудников миссии ОБСЕ – подчеркнул он. Ранее сообщалось, что в работе наблюдателей ограничения снимут тогда, когда стороны конфликта уберут угрозы для миссии.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Хуг сравнил складывающуюся на Донбассе ситуацию с болотом.