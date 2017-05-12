18:44 12.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбассе трудится 572 работника ОБСЕ, - Хуг

На данном этапе в ОБСЕ продолжает трудиться 653 наблюдателя.

На Донбассе трудится 572 работника ОБСЕ, - Хуг

При этом известно о том, что 572 из этих работников трудятся именно в восточных украинских регионах. Сегодня эту информацию распространил при помощи Skype из н.п. Луганск замглавы ОБСЕ – А. Хуг.

Согласно его словам сегодня – на теперешнем этапе миссия уже насчитывает 653 наблюдателя. При этом 572 из них сейчас трудятся именно на Востоке. Имеется кроме прочего и 344 местных работника, а также 87 прочих международных сотрудников миссии ОБСЕ – подчеркнул он. Ранее сообщалось, что в работе наблюдателей ограничения снимут тогда, когда стороны конфликта уберут угрозы для миссии.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Хуг сравнил складывающуюся на Донбассе ситуацию с болотом.


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