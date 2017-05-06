В Сирии вступил в силу режим прекращения огня

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как отмечается, зоны также образованы в провинции Хомс, Восточной Гуте и на юге Сирии у границы с Иорданией. Тем не менее в городе Теир Малла к северу от Хомса прогремел взрыв через полчаса после вступления меморандума в силу.

Так, с позиций сирийской армии была выпущена ракета по району, подконтрольному оппозиции.

В свою очередь самая большая зона деэскалации расположена на севере САР. Кроме того, она включает в себя провинцию Идлиб, часть Латакии, Алеппо и Хамы.

При этом начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской сообщил, что эту территорию контролируют и охраняют около 14,5 тысяч человек.

Напомним, как сообщил ранее "УРА-Информ", государство Ирана будет посылать в Сирию военных советников так долго, как это необходимо. В часности это будет сделано для поддержки сил президента Башара аль-Асада, рассказал старший командир Революционной гвардии Ирана Мохаммад Пакпур.