11:49 06.05.2017 | Общество | Новости
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В Сирии вступил в силу режим прекращения огня

В ночь на субботу, шестого мая, в Сирии вступил в силу режим прекращения огня в соответствии с подписанным Россией, Ираном и Турцией в ходе переговоров в Астане соглашением о создании зон безопасности.

В Сирии вступил в силу режим прекращения огня

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как отмечается, зоны также образованы в провинции Хомс, Восточной Гуте и на юге Сирии у границы с Иорданией. Тем не менее в городе Теир Малла к северу от Хомса прогремел взрыв через полчаса после вступления меморандума в силу.

Так, с позиций сирийской армии была выпущена ракета по району, подконтрольному оппозиции.

В свою очередь самая большая зона деэскалации расположена на севере САР. Кроме того, она включает в себя провинцию Идлиб, часть Латакии, Алеппо и Хамы.

При этом начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской сообщил, что эту территорию контролируют и охраняют около 14,5 тысяч человек.

Напомним, как сообщил ранее "УРА-Информ", государство Ирана будет посылать в Сирию военных советников так долго, как это необходимо. В часности это будет сделано для поддержки сил президента Башара аль-Асада, рассказал старший командир Революционной гвардии Ирана Мохаммад Пакпур.


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