14:50 02.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Одессе с Куликова поля эвакуировали людей

К Дому профсоюзов, что расположен в городе Одесса, выехала сегодня – второго мая - оперативная группа.

В Одессе с Куликова поля эвакуировали людей

Также туда отправились взрывотехники и служащие ГСЧС. Выяснилось, что примерно в полдень в полицию указанного населенного пункта сообщили про минирование Дома профсоюзов. По указанной причине с Куликова поля эвакуировали вскоре всех людей.

Эту информацию передали в отделе одесской полиции. Оказалось, что сегодня к Дому профсоюзов направилась оперативная группа, а также техники и работники Госслужбы по ЧС. Также на время был перекрыт вход около Канатной.

Как сообщал УРА-Информ, в н.п. Хмельницкий была обнаружена боевая граната – прямо около жилых домов.


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