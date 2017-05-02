В Одессе с Куликова поля эвакуировали людей

Также туда отправились взрывотехники и служащие ГСЧС. Выяснилось, что примерно в полдень в полицию указанного населенного пункта сообщили про минирование Дома профсоюзов. По указанной причине с Куликова поля эвакуировали вскоре всех людей.

Эту информацию передали в отделе одесской полиции. Оказалось, что сегодня к Дому профсоюзов направилась оперативная группа, а также техники и работники Госслужбы по ЧС. Также на время был перекрыт вход около Канатной.

Как сообщал УРА-Информ, в н.п. Хмельницкий была обнаружена боевая граната – прямо около жилых домов.