Боевую гранату возле жилых домов нашли в Хмельницком - ФОТО

Об инциденте сообщил пресс-секретарь УПП города Роман Мартынюк.

Как отмечается, на пульт "102" поступило сообщение о находке боевой гранаты. Таким образом, на место происшествия выехал экипаж патрульной полиции, следственно-оперативная группа и взрывотехники.

По словам правоохранителей, в мусорном баке действительно был обнаружен металлический предмет, похожий на боевую гранату. При этом в контейнере находился и запал.

В свою очередь полиция опасный предмет изъяла и направила на экспертизу. На данный момент сотрудники строгого порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в центральном районе Николаева в частном доме на гранате подорвался мужчина, вследствие чего погиб на месте происшествия.