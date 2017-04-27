Ситуация в зоне АТО вновь обострилась

По состоянию на утро четверга, 27 апреля, боевики и российские наемники 47 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. В результате таких действий погиб один украинских военнослужащий.

Шесть человек получили ранения. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центр штаба АТО, на Приморском направлении вчера противник обстрелял населенный пункт Широкино из крупнокалиберных минометов, БМП и БТР, гранатометов и стрелкового оружия.

атем по Водяному враг стрелял из минометов, БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, по Березовому – из минометов, Марьинке – из БМП, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия, Красногоровке, Новотроицкомуи Павлополю – из гранатометов и стрелкового оружия, в районе Марьинки весь день работали снайперы.

На Донецком направлении, по позициям вблизи Троицкого противник бил из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Затем минометы, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие враг применял по опорным пунктам рядом с Верхнеторецким. По защитникам Авдеевки противник вел огонь из 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а защитников населенного пункта Пески обстреливал из гранатометов и пулеметов крупного калибра. Из гранатометов различных систем и стрелкового оружия враг бил по позициям рядом с Майорским и Новгородским. Также под Новгородским действовали вражеские снайперы.

На Луганском направлении боевики обстреливали Новоалександровку из минометов калибра 120 мм, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, Попасную – из минометов калибра 120 мм, Троицкое – из минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, Новозвановку – из гранатометов и пулеметов, Станицу Луганскую – из гранатометов и стрелкового оружия.

В штабе также отметили, что наши войска в отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, вынуждены были принимать решение на адекватное открытие огня. В результате в течение последних двух дней уничтожено трое российских наемников, еще семь боевиков незаконных вооруженных формирований ранены.

Напомним, Боевики за вторник 65 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины.