В Виннице прорвало трубу, вода затопила центр города - ФОТО, ВИДЕО

Тут произошла крупная авария. На перекрестке улиц Хмельницкое шоссе и 600-летия прорвало подземную водопроводную трубу диаметром 700 мм.

В результате инцидента произошло затопление низменности возле улицы Максимовича. Как сообщает пресс-служба городской рады Винницы, власти города ограничили движение транспорта на улицах.

Так, в настоящее время движение транспорта на участке Хмельницкого шоссе, от улицы Юности до улицы Максимовича, приостановлено. Трамваи, которые курсируют Хмельницким шоссе в направлении Барского шоссе, пока идут только до трамвайного депо, а тут разворачиваются и едут обратно.

Дополнительно введено два автобуса по маршруту Барское шоссе – Хмельницкое шоссе – Юности – Келецкая – Атамановського в обоих направлениях, – говорится в сообщении.

Также маршрутки и другие автомобили едут в объезд Хмельницкого шоссе. В данный момент проезжая часть улицы Келецкая перегружена, но троллейбусы работают в штатном режиме, - заварили в городской раде.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве на Печерске прорвало трубу, машины "поплавали" в кипятке. Столб горячей воды желтого цвета достигал 10-15 метров в высоту.