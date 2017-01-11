Движение по дорогам Одесской области полностью восстановлено

Движение на автомобильной дороге общего пользования государственного значения восстановлено. Как сообщила пресс-службы Одесской областной государственной администрации, оперативный штаб комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Одесской областной государственной администрации принял соответствующее решение.

Таким образом сейчас уже возобновлено движение на следующих дорогах:

- На трассе М-14 "Одесса - Мелитополь - Новоазовск (на Таганрог)", км 17 + 555 - км 55 + 550;

- М-15 "Одесса - Рени" (на Бухарест) на участке км 11 + 700 - км 40 + 000 (с. Маяки) на участке км 60 + 000 (с. Удобное) - км 116 + 000 (с. Сарата)

- М-27 "Одесса - Ильичевск", км 8 550 - км 22 + 564;

- Р-72 "КПП" Староказачье "- Белгород-Днестровский", км 0 + 000 - км 37 + 168, таможня, в том числе:

- Р-33 "Винница - Турбов - Гайсин - Балта - Большая Михайловка - / М-16 /", км 212 + 503 - км 388 + 231.

В то же время, на дорогах в некоторых районах области движение остается ограниченным.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, власти города Одессы сегодня утром, приняли решение о запрете въезда в город большегрузным автомобилям и автобусам.