20:56 11.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100157689:Polishuk

Движение по дорогам Одесской области полностью восстановлено

По состоянию на шесть часов вечера среду, 11 января, все ограничения на движение транспорта дорогами Одесской области сняты.

Движение по дорогам Одесской области полностью восстановлено

Движение на автомобильной дороге общего пользования государственного значения восстановлено. Как сообщила пресс-службы Одесской областной государственной администрации, оперативный штаб комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Одесской областной государственной администрации принял соответствующее решение.

Таким образом сейчас уже возобновлено движение на следующих дорогах:

- На трассе М-14 "Одесса - Мелитополь - Новоазовск (на Таганрог)", км 17 + 555 - км 55 + 550;

- М-15 "Одесса - Рени" (на Бухарест) на участке км 11 + 700 - км 40 + 000 (с. Маяки) на участке км 60 + 000 (с. Удобное) - км 116 + 000 (с. Сарата)

- М-27 "Одесса - Ильичевск", км 8 550 - км 22 + 564;

- Р-72 "КПП" Староказачье "- Белгород-Днестровский", км 0 + 000 - км 37 + 168, таможня, в том числе:

- Р-33 "Винница - Турбов - Гайсин - Балта - Большая Михайловка - / М-16 /", км 212 + 503 - км 388 + 231.

В то же время, на дорогах в некоторых районах области движение остается ограниченным.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, власти города Одессы сегодня утром, приняли решение о запрете въезда в город большегрузным автомобилям и автобусам.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив