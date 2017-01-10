07:30 10.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Синоптика заверили, что самый сложный погодный период уже позади

В ближайшее время морозы постепенно начнут спадать.

Синоптика заверили, что самый сложный погодный период уже позади

Уже этой ночью очень холодно было только в западных областях. Самый сложный погодный период в Украине уже прошел.

Об этом заявила в понедельник вечером, 9 января, в эфир одного из украинских телеканалов ведущий синоптик Укргидрометцентра Надежда Жук. По ее словам, с 11 января, дневная температура воздуха по всей Украине не будет опускаться ниже 6 градусов.

Вместе с тем небольшой снег будет продолжать падать везде, за исключением крайнего запада Украины, - отметила она.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во вторник, 10 января, погоду на больше части Украины будет определять холодная и влажная воздушная масса. Украинские синоптики сегодня ожидают небольшой снег по всем областям, кроме западных регионов. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, восточный, 7-12 метров за секунду. Температура воздуха днем поднимется до 4-9 градуса мороза.


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