В Одесской области от переохлаждения умер пограничник

Врачи установили смерть от переохлаждения. Как сообщает у себя на страничке в Facebook председатель Килийского районного совета Павел Бойченко, молодой человек, житель Килии, который служил в Измаильском пограничном отряде, погиб в результате сильных морозов.

Связь с молодым человеком была потеряна еще 7 января. По словам чиновника, парень решил пешком добираться в село Шевченково к своим родственникам.

Его тело было обнаружено в районе бывшего кирпичного завода вблизи села Шевченково. Полиция сейчас устанавливает причины смерти молодого человека.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по состоянию на пятницу, 6 января, в Украине по данным из шести областей из-за переохлаждения умерли четыре человека. Такие данные представил во время заседания межведомственного оперативного штаба заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский.

По его словам, по поводу переохлаждения и обморожений обратился в учреждения здравоохранения 51 человек, четверо, к сожалению, погибших.