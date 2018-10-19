16:52 19.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Парубий подписал обращение к СНБО о санкциях против NewsOne и "112 Украина"

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал обращение к Совету национальной безопасности и обороны о применении санкций против телеканалов "112 Украина" и NewsOne.

Парубий подписал обращение к СНБО о санкциях против NewsOne и

Об этом говорится в карточке постановления на сайте парламента.

Как отмечается, постановление было подписано в пятницу, 19 октября. Теперь документ должны рассмотреть члены СНО на следующем заседании.

Стоит добавить, что санкции могут лишить этих компаний лицензии и разрешений на осуществление деятельности. Кроме того, будет введен запрет на использования ими радиочастотного ресурса Украины, блокировку их активов, операций с ценными бумагами и инвестициями и другие ограничения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", председатель Верховной рады Андрей Парубий готов подписать одобрить депутатское обращение в Совет национальной безопасности и обороны по санкциям в отношении "112 Украина" и NewsOne.

"У меня нет никаких сомнений, что они будут отклонены, - в то же время это дает мне возможность подписать постановление о санкциях, и оно тут же вступит в действие. Я уверен, что Совет национальной безопасности и обороны Украины тоже не будет медлить с изучением ситуации и с принятием соответствующего решения", - отмечается на официальном сайте ВРУ. 


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