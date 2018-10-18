13:59 18.10.2018 | Политика | Новости
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Российская Госдума приняла заявление по ситуации в Украине

Государственная Дума Российской Федерации в четверг, 18 октября, на заседании приняла заявлении по ситуации в Украине.

Российская Госдума приняла заявление по ситуации в Украине

При этом документ под названием "Об обострении ситуации на Украине" поддержали 408 голосами. Как сказано в документе, опубликованном на сайте Госдумы, российские депутаты считают, что в Украине может обострится ситуация и они, а таком случаю, будут адекватно реагировать на все эти действия.

В тексте также отмечается что, "саботируя Минские соглашения и одновременно претендуя на достойное место в ряду других европейских государств, Украина продолжает сосредоточение войск, обстрелы и убийства в Донбассе, уже не в первый раз прибегая к террористическим актам для достижения своих целей".

При этом российские депутаты возлагают ответственность за убийство главаря "ДНР" Александра Захарченко на украинские власти и обвиняют Киев в "нагнетании военной угрозы на Донбассе", во вмешательстве в дела церкви, а также в форсировании "разрыва всех видов связей между странами и народами" и превращении Украины "в плацдарм борьбы с Россией, русскими и русскоязычными".

В связи с чем депутаты Госдумы заявили о том, что "историческая ответственность за курс на разрыв российско- украинских отношений ложится на руководство современной Украины".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, народные депутаты Украины в четверг, 18 октября, включили в повестку дня законопроекты №9139 и №9200 о запрете пропаганды "русского мира". Соответствующее решение поддержано 234 голосами.


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