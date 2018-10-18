Депутаты приняли закон о передаче в аренду Андреевской церкви Константинополю

Соответствующий документ поддержали 237 народных депутатов. В документе, в частности, сказано, что Андреевская церковь Национального заповедника "София Киевская", которая является выдающимся объектом культурного наследия, памятником архитектуры национального значения, как культовое сооружение, которое находится в государственной собственности, передается в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому Патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий.

При этом в пояснительной записке указано, что передача Константинополю Андреевской церкви является важным шагом в проведении работы по подготовке к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине.

В свою очередь подавая документ в парламент глава государства, в частности, отметил, что решение о передаче Андреевской церкви Вселенскому патриарху согласовано с церковными иерархами.

Кроме того, отмечается, что целью соответствующего законопроекта является определение особенностей пользования Андреевской церковью для создания условий для осуществления церковью Вселенского Патриархата богослужений в Украине и обеспечения реализации прав граждан на свободное вероисповедание. Стоит отметить, что передача Константинополю Андреевской церкви является важным шагом в проведении работы по подготовке к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине. В настоящее время документ передан для рассмотрения парламентскому комитету по вопросам культуры и духовности.

Напомним, как сообщал ранее " УРА-Информ", глава украинского государства Петр Порошенко внес в Верховную раду Украины законопроект о передаче Андреевской церкви Константинополю. Соответствующий документ опубликован на сайте парламента.