Представители Украины и России повздорили на климатическом саммите ООН в Глазго

На двадцать шестую конференцию ООН, посвящённую изменениям климата, которая началась 31 октября в Глазго, уже прибыли более 20 000 человек из более двухсот мировых стран

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Об этой информации сообщил 24tv.ua , передает Ura-inform.

Не обошли на климатическом саммите и тему Украины. РФ регулярно включается оккупированный ею Крым в своих отчётах, касающихся выбросов в атмосферу.

Это, конечно не может не возмущать официальный Киев. По этой причине, на открытии пленарного заседания между украинскими и российскими представителями произошёл спор. В Глазго с поддержкой Украины выступили партнёры из Европейского союза, Канады и Америки.

Советником-посланником посольства Украины в Испании Дмитрием Матюшенко было сделано упоминание того, что в ходе проведения 25-ой конференции, украинской делегацией уже была выражена обеспокоенность данными докладами.

«Несмотря на полученные нами заверения из секретариата, данный вопрос, к нашему сожалению, так и остался не решенным. В ряде документов РФ включена информация о выбросах и удалении парниковых газов из атмосферы на территориях Автономной Республики Крым и Севастополя, которые временно оккупированы Россией»,- заявил чиновник.

Так же, Матющенко сделал напоминание о шестом параграфе резолюции Генеральной ассамблее ООН, которая призывает к непризнанию международными организациями и государствами любого изменения статуса полуострова Крым.

Украинская сторона будет противостоять этому, требуя, чтобы все подобные отчёты имели сноску, в которой будет указано, что территория Крыма является оккупированной.

Напомним, ранее сообщалось, Байден заявил о намерении сменить ядерную политику США: что насторожило союзников.