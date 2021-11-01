Общество

Представители Украины и России повздорили на климатическом саммите ООН в Глазго

На двадцать шестую конференцию ООН, посвящённую изменениям климата, которая началась 31 октября в Глазго, уже прибыли более 20 000 человек из более двухсот мировых стран

Время чтения: 1 Мин. , 0 Секунд

Об этой информации сообщил 24tv.ua ,  передает Ura-inform.

Не обошли на  климатическом саммите и тему Украины. РФ регулярно включается оккупированный ею Крым в своих отчётах, касающихся выбросов в атмосферу.

Это, конечно не может не возмущать официальный Киев. По этой причине, на открытии пленарного заседания между украинскими и российскими представителями произошёл спор. В Глазго с поддержкой Украины выступили партнёры из Европейского союза, Канады и Америки.

Советником-посланником посольства Украины в Испании Дмитрием Матюшенко было сделано упоминание того, что в ходе проведения  25-ой конференции, украинской делегацией уже была выражена обеспокоенность данными докладами.

«Несмотря на полученные нами заверения из секретариата, данный вопрос, к нашему сожалению, так и остался не решенным. В ряде документов РФ включена информация о выбросах и удалении парниковых газов из атмосферы на территориях  Автономной Республики Крым и Севастополя, которые временно оккупированы Россией»,- заявил чиновник.

Так же, Матющенко сделал напоминание о шестом параграфе резолюции Генеральной ассамблее ООН, которая призывает к непризнанию международными организациями и государствами любого изменения статуса полуострова Крым.

Украинская сторона будет противостоять этому, требуя, чтобы все подобные отчёты имели сноску, в которой будет указано, что территория Крыма является оккупированной.

Напомним, ранее сообщалось, Байден заявил о намерении сменить ядерную политику США: что насторожило союзников.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
100 %
0 0
В, , , , ,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Чиновники в США И Европе встревожены: Россия возобновила наращивание войск на границе с Украиной

Российской Федерацией начинается переброска своих войск к украинской границе.

Стало известно, как Россия будут реагировать на наступление ВСУ на Донбассе

Из заявлений представителя писателей, военного аналитика и члена незаконных военных формирований Глеба Боброва стала известна реакция РФ при наступлении ВСУ на Донбасс

Байден заявил о намерении сменить ядерную политику США: что насторожило союзников

Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден намерен сменить ядерную политику Штатов.

На рынках Украины появилось мясо по 20 гривен: специальное предложение для Тищенко (фото)

Так продавцы продуктовых рынков отреагировали на скандальное заявление народного избранника от «Слуги народа» Николая Тищенко о стоимости на продукты в Украине.

Россия инициировала проведение встречи в «нормандском формате»: что изменилось

Со стороны Российской Федерации начались предприниматься конкретные действия по организации проведения нормандской встречи. В частности, Кремль передал лидерам Украины, Германии и Франции предложение о её проведении.

Гороскоп на 1 ноября для всех знаков зодиака: что обещают звёзды

В этот день, при принятии важных решений, не стоит торопиться. Необходимо всё тщательно обдумать, ведь совершённые в спешке ошибки, могут оказать серьёзное влияние на ход событий. В этот день эмоции сдержать будет сложно, но кто сможет сделать это, добьётся своих целей и обойдёт соперников.