10:56 17.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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СБУ подозревает замглаву Службы внешней разведки Семочко в госизмене

Служба безопасности Украины начала уголовное производство в отношении Дениса Бигуса. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

СБУ подозревает замглаву Службы внешней разведки Семочко в госизмене

Отмечается, что органами досудебного расследования планируется привлечь Бигуса и его команду для исследования изложенных в журналистском расследовании обстоятельств.

В то же время в СБУ отмечают, что проверка информации о состоянии и возможном незаконном обогащении Семочко проверяется НАБУ в пределах зарегистрированного ими уголовного производства по ч. 3 ст. 368-2 Уголовного кодекса.

Также органы безопасности установили, что доходы и расходы не соответствуют действительности. По данному делу продолжается следствие.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", следственный отдел управления Службы безопасности Украины в Запорожской области разоблачил должностных лиц местных органов власти, которые помогали спецслужбам РФ вести подрывную деятельность против Украины. В ходе досудебного расследования выяснилось, что в течение указанного периода представители местной власти имели постоянные контакты с одним из заместителей начальника УСБУ в Днепропетровской области.


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