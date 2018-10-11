12:15 11.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В УПЦ КП заверили, что новости об отложении рассмотрения Томоса для Украины являются фейком

Новости, которые накануне были распространены об отложении рассмотрения вопроса предоставления Украинской православной церкви автокефалии являются ложными.

В УПЦ КП заверили, что новости об отложении рассмотрения Томоса для Украины являются фейком

В Стамбуле в течение второго дня заседания Синода проходило слушание отчета Экзархов, которые недавно находились в Киеве. Об этом в четверг, 11 октября, заявил пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата Евстратий Зоря.

По его словам, обсуждение продолжится сегодня. Архиепископ Даниил сказал, что после этого следует ожидать официальные сообщения. Распространяемые "новости" об "откладывании" - фейк", - написал Евтратий Зоря в своем Twitter.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, католическое агентство новостей KNA в Стамбуле сообщало, что вопрос предоставления Украинской православной церкви автокефалии пока отложен. Отмечалось, что на заседании Синода Вселенского патриархата было решено перенести принятие решения относительно предоставления томоса для Украины.


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