В УПЦ КП заверили, что новости об отложении рассмотрения Томоса для Украины являются фейком

В Стамбуле в течение второго дня заседания Синода проходило слушание отчета Экзархов, которые недавно находились в Киеве. Об этом в четверг, 11 октября, заявил пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата Евстратий Зоря.

По его словам, обсуждение продолжится сегодня. Архиепископ Даниил сказал, что после этого следует ожидать официальные сообщения. Распространяемые "новости" об "откладывании" - фейк", - написал Евтратий Зоря в своем Twitter.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, католическое агентство новостей KNA в Стамбуле сообщало, что вопрос предоставления Украинской православной церкви автокефалии пока отложен. Отмечалось, что на заседании Синода Вселенского патриархата было решено перенести принятие решения относительно предоставления томоса для Украины.