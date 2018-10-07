В Украине вступил в силу новый Дисциплинарный устав Нацполиции

Закон, в частности, определяет полномочия полицейских и их руководителей, виды поощрений, дисциплинарных взысканий. Затем этим законом определен порядок применения дисциплинарных взысканий и их обжалование.

При этом, как сообщила пресс-служба Нацполиции, устав предусматривает несколько нововведений. Это касается проведения служебного расследования.

Таким образом, согласно статьи 15 закона "О ведении служебных расследований" по факту нарушения полицейским служебной дисциплины осуществляют дисциплинарные комиссии. Также в состав дисциплинарных комиссий могут также включаться представители общественности, которые имеют безупречную репутацию, высокие профессиональные и моральные качества, общественный авторитет.

Также, согласно статьи 18 (Обеспечение полицейскому права на защиту) во время проведения служебного расследования полицейский имеет право на защиту, которое заключается в предоставлении ему возможности предоставлять письменные объяснения относительно обстоятельств совершения дисциплинарного проступка и доказательства правомерности своих действий.

Кроме того, полицейский имеет право пользоваться юридической помощью. В частности, представителем полицейского может быть адвокат, полномочия которого подтверждены копией свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью, ордером и копией договора с представителем.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, закон "О Дисциплинарном уставе Национальной полиции Украины" президент Петр Порошенко подписал 4 июля.