12:36 16.09.2018 | Политика | Новости
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Трамп хочет отправить Мэттиса "на пенсию"

Президент США Дональд Трамп готов принять решение о срочном отстранении от должности главу американского оборонного виедомства Джеймса Мэттиса. Об этом передает The New York Times.

Трамп хочет отправить Мэттиса

Журналисты и публицисты издания провели перекрестные интервью с 10 сотрудниками Белого дома, представителями Конгресса, бывшими и нынешними сотрудниками Пентагона за последние 6 недель.

На правах анонимности сотрудники признались, что Трамп недоволен Мэттис из-за того, что последний отказывается публично поддерживать все инициативы президента и хвалить его.

"Мэттис считает интеллект Трампа таким, который не превышает интеллект шестиклассника. Глава Миноороны публично опроверг эту информацию, но отношение Трампа к нему не улучшилось", - отмечает The New York Times. Трамп, вероятно, желает сделать из Мэттиса "своего Помпен", но Мэттис человек военных нравов и не принадлежит к "политическим сословиям" Белого дома.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно министр обороны Соединенных Штатов Джеймс Мэттис призвал Москву задуматься над предложением о возобновлении совмесного диалога для решения разногласий, стоящих перед двумя государствами.  


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