Подозреваемые в отравлении Скрипалей прикидываются туристами

В интервью ресурсу RT Петров и Боширов заявили, что на фотографиях, которые распространила британская полиция, действительно изображены они. Россияне заверили, что были в начале марта в Солсбери как туристы, и хотели посмотреть на знаменитый собор. В Великобританию они приехали чтобы "отдохнуть и оторваться".

Оба заявили, что не работают в ГРУ, являются бизнесменами средней руки, до сего момента не знали о существовании Сергея Скрипаля и вещества Новичок. В Великобританию они не привозили с собой флакон женских духов, так как "для нормального мужчины это глупо".

По словам россиян, после событий в Солсбери, "наша жизнь превратилась в кошмар и полностью перевернулась, нам страшно выйти на улицу после случившегося".

Как сообщал "УРА-Информ", права более 700 состоятельных россиян на жительство в Великобритании сейчас подвергаются проверке, в то время как правительство после отравлений в Солсбери обдумывает, какими новыми способами можно ограничить власть и влияние Кремля, - пишет журналист The Observer Джейми Дауорд, ссылаясь на источники в МВД Великобритании.