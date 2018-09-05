Лавров заявил о неуместности встречи в "нормандском формате" после убийства Захарченко

Об этом во вторник, 4 сентября, в эфире программы "Большая игра" на Первом канале, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. При этом, отвечая на вопрос журналистов, глава российского ведомства подчеркнул, что Россия не отказывается от "Нормандского формата", однако считает кощунственным встречу в этом формате после убийства Александра Захарченко.

Мы от него не отказываемся, но сейчас было бы просто неуместно и кощунственно этот нормандский формат собирать, особенно когда ни Берлин, ни Париж не высказали своего осуждения этого политического убийства, которое произошло в Донецке, - заявил Лавров.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в прямом эфире одного из российских государственных телеканалов заявила, что ответственность за убийство главаря самопровозглашенного "ДНР" полностью лежит на руководстве Украины. Издание ТАСС, опубликовавшее заявление Захаровой, отметило, что официальное уведомление о гибели Александра Захарченко было опубликовано за несколько часов до смерти донецкого боевика на лечебной койке. Это вызвало немалые подозрения со стороны многих российских СМИ.