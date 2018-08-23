22:35 23.08.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина планирует до конца года создать более 20 образцов вооружения, - Порошенко

До конца года Украина планирует создать более 20 образцов вооружения и военной техники.

Украина планирует до конца года создать более 20 образцов вооружения, - Порошенко

В течение пяти лет на вооружение Вооруженных сил Украины принято восемь типов боевых бронированных машин, два типа противотанковых ракетных комплексов, семь типов модернизированных самолетов и вертолетов. Об этом в четверг, 23 августа, заявил президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, жо конца текущего года планируется завершить работы по созданию и модернизации еще более двадцати образцов вооружения и военной техники. Среди них - подвижной автоматизированный командный пункт для оснащения зенитных ракетных дивизионов, комплекс машин управления артиллерией. Точность и эффективность работы артиллерии будет значительно повышена, - рассказал глава государства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по словам Порошенко, оборонно-промышленный комплекс Украины практически избавился от зависимости от поставок комплектующих из Российской Федерации.


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