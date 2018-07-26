08:39 26.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100199841:nastya

Евросоюз поддержал резолюцию США по Крыму

Члены Европейского Союза выступили с полной поддержкой "Крымской декларации США", который в основе имеет документ, который иллюстрирует прочную позицию по незаконной аннексии Крыма Россией.

Евросоюз поддержал резолюцию США по Крыму

Как сообщил представитель Евросоюза, данная декларация показывает точную позиция США относительно незаконной аннексии Россией Крыма и Севастополя и о нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины.

В данной декларации высокого представителя Могерини от 16 марта 2018 года, ЕС не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию.

В Евросоюзе привержены суверенитету и территориальной целостности Украины и готовы полностью реализовать политику непризнания, в том числе с помощью ограничительных мер.

Со стороны РФ это нарушение международного права, которое остается прямым вызовом международной безопасности, что имеет серьезные последствия для международного правопорядка, который защищает единство и суверенитет всех государств.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", государственный департамент Соединенных Штатов Америки опубликовал Крымскую декларацию.Так, в частности, сказано, что США, так же как и в случае с Декларацией Уэллеса 1940 года, подтверждают, что их политикой является отказ от признания претензий Кремля на суверенитет над территорией Крыма.


Поделиться
Читайте также:
 
В Стамбуле "под землю" ушел жилой дом - ФОТО На Донбассе в среду ранены двое украинских военных Британия официально поддержала декларацию США по Крыму Количество жертв пожара в Афинах возросло до 81 - ФОТО
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив