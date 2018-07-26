Евросоюз поддержал резолюцию США по Крыму

Как сообщил представитель Евросоюза, данная декларация показывает точную позиция США относительно незаконной аннексии Россией Крыма и Севастополя и о нарушении суверенитета и территориальной целостности Украины.

В данной декларации высокого представителя Могерини от 16 марта 2018 года, ЕС не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию.

В Евросоюзе привержены суверенитету и территориальной целостности Украины и готовы полностью реализовать политику непризнания, в том числе с помощью ограничительных мер.

Со стороны РФ это нарушение международного права, которое остается прямым вызовом международной безопасности, что имеет серьезные последствия для международного правопорядка, который защищает единство и суверенитет всех государств.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", государственный департамент Соединенных Штатов Америки опубликовал Крымскую декларацию.Так, в частности, сказано, что США, так же как и в случае с Декларацией Уэллеса 1940 года, подтверждают, что их политикой является отказ от признания претензий Кремля на суверенитет над территорией Крыма.