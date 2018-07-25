16:58 25.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Луценко предлагает ввести минимальный тюремный срок за смертельные ДТП

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко дал совет ввести минимальный тюремный срок за смертельное дорожно-транспортные происшествия. О таком предложении он сообщил на своей страничке в Facebook.

Луценко предлагает ввести минимальный тюремный срок за смертельные ДТП

Как отметил Луценко, в 2017 году каждый пятый осужденный за аварию со смертельным исходом получил тюремный срок. При этом, ни для кого не секрет, что условные сроки выносятся судом при согласии потерпевшей стороны.

В связи с этим, чтобы усилить наказания за ДТП, необходимо ввести для таких преступлений год в тюрьме как минимальный срок, считает Луценко.

"Было бы правильно прекратить практику амнистирования за смертельные ДТП", - отметил гепрокурор.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", глава украинского правительства Владимир Гройсман отправил в Верховную Раду подготовленный Министерством внутренних дел пакет документов по мерам безопасности на дорогах.


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