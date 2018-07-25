Луценко предлагает ввести минимальный тюремный срок за смертельные ДТП

Как отметил Луценко, в 2017 году каждый пятый осужденный за аварию со смертельным исходом получил тюремный срок. При этом, ни для кого не секрет, что условные сроки выносятся судом при согласии потерпевшей стороны.

В связи с этим, чтобы усилить наказания за ДТП, необходимо ввести для таких преступлений год в тюрьме как минимальный срок, считает Луценко.

"Было бы правильно прекратить практику амнистирования за смертельные ДТП", - отметил гепрокурор.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", глава украинского правительства Владимир Гройсман отправил в Верховную Раду подготовленный Министерством внутренних дел пакет документов по мерам безопасности на дорогах.