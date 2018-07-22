10:55 22.07.2018 | Политика | Новости
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Мариано Рахоя отстранили от руководства Народной партией

На всеобщем съезде представителей Народной партии Испании избрали нового главу - Пабло Касадо. Об этом передает BBC.

Мариано Рахоя отстранили от руководства Народной партией

Избрание нового главы связано с "каталонским кризисом", который сотрясает Испанию почти год. Известно, что Касадо занимает жесткую позицию в отношении каталонских сепаратистов, а также выступает за уменьшение налогов в стране.

В своей пилотной речи перед партийцами он поставил четкую задачу возобновления поддержки политической силы накануне муниципальных, региональных и европейских выборов в 2019 году.

Рахою выразили вотум недоверия . Примечательно, что это произошло впервые в истории Испании после смерти Франциско Франко.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно суд федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн отказался выдавать Испании экс-главу Каталонии Карлеса Пучдемона.


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