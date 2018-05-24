Помпео заверил, что посещал Донбасс в статусе главы ЦРУ - ВИДЕО

Нынешний государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео еще будучи главой Центрального разведывательного управления посещал Донбасс.
Об этом он заявил в четверг, 24 мая, во время слушаний комитета Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам.
В частности, по его словам, последнюю заграничную поезду на посту главы ЦРУ он совершил именно на Донбасс. Я увидел, с какими вызовами сталкивается Украина и ее народ. Это - очень серьезное дело. Русские аннексировали пятую часть их страны. Мы никогда не должны забывать, что произошло, - заявил Помпео.
Вместе с тем он отметил, что аннексия Крыма и оккупация части Донбассе "слишком часто" игнорируется остальным миром.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, США готовы и далее предоставлять оборонительное вооружение Украине. В то же время он отметил, что не уверен в отношении конкретных видов оружия, в частности, средств противовоздушной обороны.
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