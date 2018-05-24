Помпео заверил, что посещал Донбасс в статусе главы ЦРУ - ВИДЕО

Об этом он заявил в четверг, 24 мая, во время слушаний комитета Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам.

В частности, по его словам, последнюю заграничную поезду на посту главы ЦРУ он совершил именно на Донбасс. Я увидел, с какими вызовами сталкивается Украина и ее народ. Это - очень серьезное дело. Русские аннексировали пятую часть их страны. Мы никогда не должны забывать, что произошло, - заявил Помпео.

Вместе с тем он отметил, что аннексия Крыма и оккупация части Донбассе "слишком часто" игнорируется остальным миром.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, США готовы и далее предоставлять оборонительное вооружение Украине. В то же время он отметил, что не уверен в отношении конкретных видов оружия, в частности, средств противовоздушной обороны.