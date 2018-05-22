09:32 22.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Альтернативы ядерной сделке нет, - Могерини

На данный момент альтернативы ядерной сделке нет.

Альтернативы ядерной сделке нет, - Могерини

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Майк Помпео "не продемонстрировал, каким образом отказ от ядерного соглашения усилил или усилит степень защиты региона от ядерного вооружения". Такое мнение во вторник утром, 22 мая, высказала Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

Как сообщает пресс-служба Европейского союза, цитируя слова Могерини, выступление Помпео не продемонстрировал, что отказ от JCPOA сделала или сделает регион более безопасным от угрозы распространения ядерного оружия или как это ставит нас в более благоприятные условия, чтобы влиять на поведение Ирана в сферах, не входящих в сферу JCPOA. Поэтому на сегодняшний день альтернативы JCPOA нет, - пояснила представитель ЕС, добавив, что эта ядерная сделка была одобрена Советом безопасности Организации объединенных наций.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент США Дональд Трамп объявил о выходе из ядерной сделки с Ираном. Страны Европейского союза и ООН уже осудили решение США.


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