Меркель рассказала, как можно решить вопрос на Донбассе

Об этом она рассказала выступая в парламенте в Берлине.

По ее словам, Германия и Франция пытаться воплотить в действие минские соглашения, однако постоянные "нарушения на контактной линии" являются удручающим фактором.

Ранее Ангела Меркель дала оценку выполнению Минских соглашений, указав на то, что конфликт на Донбассе набирает обороты, а перемирие не выполняется.

Кроме того, канцлер выразила глубокую озабоченность нарушением режима прекращения огня.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко в ближайшее время посетит временно неподконтрольную территорию Донбасса, которую оккупировали боевики под руководством России.