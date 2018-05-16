Меркель рассказала, как можно решить вопрос на Донбассе

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что конфликт на востоке Украины не может быть решен военными методами, нужно использовать существующие переговорные каналы.
Об этом она рассказала выступая в парламенте в Берлине.
По ее словам, Германия и Франция пытаться воплотить в действие минские соглашения, однако постоянные "нарушения на контактной линии" являются удручающим фактором.
Ранее Ангела Меркель дала оценку выполнению Минских соглашений, указав на то, что конфликт на Донбассе набирает обороты, а перемирие не выполняется.
Кроме того, канцлер выразила глубокую озабоченность нарушением режима прекращения огня.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко в ближайшее время посетит временно неподконтрольную территорию Донбасса, которую оккупировали боевики под руководством России.
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