Сергей Скрипаль тайно встречался со спецслужбами Чехии и Эстонии

Об этом сообщает The New York Times.

По предварительным сведениям, в течение нескольких лет до событий в Солсбери Сергей Скрипаль часто совершал иностранные поездки с целью информирования европейских разведывательных служб о работе ГРУ. Таким образом, он с легкостью передавал за деньги информацию о российских шпионах и деятельности бывших коллег.

Также сообщается, что поездки держали в тайне и ни один высокопоставленный сотрудник разведки Чехии и Эстонии о них не упоминал. Знали ли об этом в Кремле, также неизвестно. Однако источники делятся даже такими мелкими подробностями, как настроение шпиона во время этих визитов. Так, на одной из встреч с разведслужбой Чехии в Праге, по информации чешского политика, Скрипаль был "огорчен, но в бодром духе". Именно тогда — в 2012 году — его жена Людмила скончалась от рака.

При этом чешские офицеры сообщили, что после выхода на пенсию экс-шпион имел довольно "чистый разум" и был компетентным разведчиком.

К слову, встречи с максимальной вероятностью были одобрены и, возможно, организованы британскими властями.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", у следствия по делу Сергея Скрипаля появилась новая версия по поводу отравления бывшего полковника ГРУ. Ядовитым веществом могли быть обработаны полученные им презенты, которые передала его дочь.