08:59 10.05.2018 | Политика | Новости
100193608:Polishuk

Израиль запустил ракеты по Сирии

Израиль в ночь на четверг, 10 мая, запустил около десяти ракет по Сирии.

Израиль запустил ракеты по Сирии

Тут иранские войска стреляли по Голанской высоте. Таким образом Израиль ответил на обстрел своих позиций.

Как сообщил представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус, сирийские подразделения воздушной обороны сбили десятки вражеских израильских ракет и помешали большинству из них достичь своих целей.

Вместе с тем некоторые их них все же попали в цель и уничтожили некоторые радары и склад боеприпасов, - пояснил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, иранские вооруженные формирования выпустили около 20 ракет по позициям Израиля на Голанских высотах. Так, несколько ракет были сбиты системой ПРО Железный купол. Вместе с тем, о жертвах и каких-либо разрушениях пока ничего неизвестно.


Поделиться
Читайте также:
 
Иран нанес ракетный удар по позициям Израиля на Голанских высотах На Гавайях объявлена чрезвычайная ситуация Обнародованы правила голосования на Евровидении для украинцев Роман Полански угрожает судом Американской киноакадемии
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив