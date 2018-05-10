Израиль запустил ракеты по Сирии

Тут иранские войска стреляли по Голанской высоте. Таким образом Израиль ответил на обстрел своих позиций.

Как сообщил представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус, сирийские подразделения воздушной обороны сбили десятки вражеских израильских ракет и помешали большинству из них достичь своих целей.

Вместе с тем некоторые их них все же попали в цель и уничтожили некоторые радары и склад боеприпасов, - пояснил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, иранские вооруженные формирования выпустили около 20 ракет по позициям Израиля на Голанских высотах. Так, несколько ракет были сбиты системой ПРО Железный купол. Вместе с тем, о жертвах и каких-либо разрушениях пока ничего неизвестно.