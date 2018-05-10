Иран нанес ракетный удар по позициям Израиля на Голанских высотах

В результате инцидента несколько ракет были сбиты системой ПРО Железный купол. Как сообщил военный корреспондент общенациональной радиостанции Армии обороны Израиля Галей Цахал Захи Дабушна на официальной странице в Twitter, о жертвах и каких-либо разрушениях пока ничего неизвестно.

Он также пояснил, что Тель-Авив считате инцидент "иранской атакой". В то же время телеканал Al Mayadeen сообщает, что израильские ВВС подвергли ударам позиции сирийской армии в районе Хан-Арнаба у подножия Голанских высот.

SANA со ссылкой на военный источник сообщает, что сирийские системы ПВО отражают ракетную атаку Израиля в районе города Эль-Кунейтра.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, военно-воздушные силы Израиля 8 мая вечером нанесли авиаудар недалеко от столицы Сирии, Дамаска.