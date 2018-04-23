15:34 23.04.2018 | Политика | Новости
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Главу армянских протестов выпустили из СИЗО

В понедельник, 23 апреля, руководителя оппозиционной парламентской фракции "Елк" Никола Пашиняна, возглавляющего акции протеста в Армении, выпустили на свободу. Об этом пишет местное издание "Новости-Армения".

Главу армянских протестов выпустили из СИЗО

Как отмечается, после выхода из СИЗО Пашинян потребовал освободить других задержанных. В результате вместе с лидером оппозиции вышли на свободу еще два депутата армянского парламента. Среди них - депутаты Сасун Микаелян и Арарат Мирзоян.

Между тем первый вице-премьер Армении Карен Карепетян заявил, что намерен встретиться с Пашиняном.

"Сегодня мы приняли решение, и я обращусь к генеральному прокурору, чтобы ходатайство относительно депутатов парламента было отозвано из Национального Собрания. Сейчас я направляюсь на встречу с Николом Пашиняном, чтобы провести переговоры и найти решение", - заявил Карапетян.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", следователями Специальной следственной службы Армении для пресечения преступления по подозрению в намеренной организации и проведении собрания в нарушение установленного законом порядка, с соблюдением требований Конституции Армении, были задержаны депутаты Национального Собрания Армении Никол Пашинян, Арарат Мирзоян и Сасун Микаелян.


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