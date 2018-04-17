В Армении, несмотря на протесты, начались выборы премьер-министра

При этом в здании Национального Собрания предприняты беспрецедентные меры безопасности. Все депутаты перед входом в зал заседаний проходят через рамку металлоискателей.

Как сообщают Новости-Армения, сегодня, несмотря на протесты, депутаты изберут Сержа Саргсяна премьер-министром страны. Издание также напоминает, что полномочия Саргсяна, как главы государства, были прекращены 9-го апреля после избрания четвертого президента Армении Армена Саркисяна, который стал первым главой государства, избранным парламентом после перехода страны в 2015 году к парламентской форме правления.

Напомним, вчера участники акции, которые протестуют против назначения бывшего президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром, перекрыли несколько центральных улиц Еревана.

Как сообщал УРА-Информ, полиция сегодня задержала около 30 человек и заявила о намерении применить спецсредства.