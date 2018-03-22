23:27 22.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В ЕС не исключают, что будут призывать к освобождению Савченко, - Таяни

Не исключено, что в Европейском парламенте будут призывать к освобождению задержанной Надежды Савченко.

В ЕС не исключают, что будут призывать к освобождению Савченко, - Таяни

Однако, сейчас на Западе пока только наблюдают за развитием ситуации. Об этом в четверг, 22 марта, на пресс-конференции в рамках саммита глав государств ЕС, сказал глава Европарламента Антонио Таяни.

По его словам, евродепутаты посмотрят, что происходит. Нам нужно будет посмотреть на то, каковы факты, и затем, если будет необходимо, мы призовем к ее освобождению, - сказал Таяни.

Напомним, Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест нардепа Надежды Савченко. Вскоре ее задержали сотрудники СБУ.

Как сообщал УРА-Информ, Шевченковский районный суд города Киева в пятницу, 23 марта, рассмотрит избрание меры пресечения депутату Верховной Рады Надежде Савченко. Генеральная прокуратура будет требовать для нее содержания под стражей, без альтернативы залога.


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