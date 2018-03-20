Рада приняла законопроект о стратегической экологической оценке

Как говорится на сайте парламента, за указанный документ проголосовали 233 нардепа, "против" - 0, воздержались - 15. Также оказалось, что более чем 100 депутатов по неизвестным причинам не захотели отдавать свои голоса.

В частности, законопроект должен установить сферы применения и порядка осуществления стратегической экологической оценки, механизма проведения трансграничных консультаций, а также информирование о принятом решении и мониторинга воздействия выполнения документа государственного планирования на окружающую среду. Вместе с тем документом предусмотрено установление механизма стратегической экологической оценки и внесение изменений в некоторые законодательные акты направленные на обеспечение охраны окружающей природной среды при планировании общественного развития и хозяйственной деятельности с учетом приоритетности факторов воздействия.

Основные задачи стратегической экологической оценки:

- интеграция экологических целей и приоритетов, связанных с обеспечением устойчивого развития к разработке определенных документов государственного планирования;

- согласование процедур по проведению СЕО согласно аналогичными процедурами государств Европейского союза на основе соответствующих межгосударственных соглашений, международных конвенций и тому подобное;

- распространение практики СЕО на местные проекты и программы; совершенствование механизмов реализации СЕО и контроля ее эффективности.

Стоит добавить, что принятие законопроекта будет способствовать адаптации законодательства Украины к законодательству ЕС.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду Украины проект закона №8156 "О внесении изменений в закон Украины "О гражданстве".