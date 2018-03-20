14:51 20.03.2018 | Политика | Новости
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Президент Словакии не будет назначать новое правительство

Глава государства Словакии Андрей Киска отказался назначать новое правительство в том составе, который был предложен коалицией.

Президент Словакии не будет назначать новое правительство

Об этом сообщает словацкое издание Aktuality.sk.

Отмечается, что формирование правительства было поручено политику Петеру Пеллегрину. Накануне он предложил президента обновленный список имен, которые должны войти в кабинет.

Однако, после сегодняшней встречи Киска сообщил Пеллегрину, что не назначит правительство в нынешнем составе. Таким образом, президент призвал Пеллегрини представить новое предложение по членам будущего правительства к пятнице, 23 марта.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", глава государства Словакии Андрей Киска одобрил, предложенную накануне премьер-министром страны Робертом Фицо, отставку правительства.  Известно, что президент передал мандат на формирование нового правительства однопартийцу Фицо - Петеру Пеллегрини.


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