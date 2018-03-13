Тиллерсон связал отравление Скрипаля с Россией

Есть полная уверенность в расследовании, которое проводит Великобритания, и в ее оценке. Россия, похоже, действительно несет ответственность за нападение с использованием нервно-паралитического агента, которое произошло в Солсбери на прошлой неделе.

Об этом говорится в заявлении главы Госдепа США Рекса Тиллерсона, опубликованном на сайте во вторник, 13 марта. При этом Тиллерсон выразил возмущение произошедшим в Солсбери, подчеркнув, что такого рода покушение частного лица на территории суверенного государства - никогда не может быть оправдано. США возмущены тем, что Россия, как представляется, вновь занялась таким поведением. От Украины до Сирии - а теперь и Великобритании - Россия продолжает оставаться безответственной дестабилизирующей силой в мире, действуя с открытым пренебрежением суверенитетом других государств и жизнями их граждан, - заявил Тиллерсон, добавив, что для виновных, как исполнителей, так и заказчиков, должны быть серьезные последствия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера Тереза Мэй заявила, что Россия ответственна за отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

По ее словам Скрипаль был отравлен разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом, отметив, что в определении вещества участвовали ведущие мировые эксперты в Оборонной научно-технической лаборатории.