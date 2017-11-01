12:50 01.11.2017 | Политика | Новости
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Порошенко призвал защищать права татар в Крыму более активно

Предметом переговоров стали в том числе вопросы безопасности на Ближнем Востоке.

Порошенко призвал защищать права татар в Крыму более активно

Известно, что П. Порошенко призывал арабские страны защищать более активно права татар в Крыму. Такие данные распространили в пресс-службе президента Украины – по итогам его визита в Саудовскую Аварию.

В рамках визита П. Порошенко в эту страну он провел встречу с Генсеком Совета сотрудничества арабских стран А. бин Рашидом Аз-Заяни. Говорили про перспективные сферы развития между Украиной и арабскими странами сотрудничества.

Как сообщал УРА-Информ, П. Порошенко планировал рабочий визит в ОАЭ. Президент в рамках визита планировал провести встречу с принцем Абу-Даби.


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