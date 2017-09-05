10:29 05.09.2017 | Политика | Новости
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Членство Турции в ЕС под угрозой

Представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Могерини заявила, что переговоры о вступлении Турции в ЕС будут продолжаться.

Членство Турции в ЕС под угрозой

Об этом передает издание Daily Sabah.

Официальный представитель уверена, что в одностороннем порядке прекращение переговоров не состоится, независимо от заявлений любого из наших европейских партнеров.

Могерини отметила, что Турция является региональным партнером ЕС, а потому процесс переговоров стоит продолжать, даже несмотря на разногласия возникающие по поводу неоднозначной политики нынешнего президента Эрдогана.

Напомним, что ранее канцлер Германии заявила о возможности прекращения сотрудничества со страной в рамках ЕС. На такое высказывание довольно остро отреагировал Эрдоган заявив, что его государство всегда придерживалось проевропейского курса.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини посетила Киев, где обсудила с украинским президентом и Дональдом Туском ситуацию на Донбассе.


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